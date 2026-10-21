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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Investorengipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Investorengipfel:

"Haben der Kanzler und seine Kabinettskollegen am Dienstag in Berlin (...) etwas zu dick aufgetragen? Leider ja. Das beginnt mit den recht freihändig genannten Milliardenbeträgen, auf die sich die Investitionszusagen in Deutschland addieren sollen. (...) Auf dem Investorengipfel wurde viel Altbekanntes neu verpackt, Nachrichten mit Neuigkeitswert blieben die Ausnahme. (...) Doch an den Grundproblemen des Standorts Deutschland ändert ein Investorengipfel wenig. Die Steuer- und Abgabenlast ist unverändert hoch, die Energiekosten sind es trotz staatlicher Zuschüsse auch. Die Bürokratie wuchert weiter. (...) Der erste Investorengipfel hinterlässt den Eindruck: Da will jemand mehr, als er kann. Mehr Substanz, weniger Show wäre ein guter Vorsatz für das nächste Mal."/DP/jha

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