Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Israel im Mehrfrontenkrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Israel im Mehrfrontenkrieg:

Israel ist ihnen militärisch überlegen und gut geschützt. (.) Deswegen wird man sich bei der Hizbullah und in Teheran genau überlegen, wie weit man das Vergeltungsspiel treiben will. Dass Israel auf amerikanischen Beistand zählen kann, begrenzt beider Spielraum zusätzlich. Eine mögliche Entlastung bieten derzeit nur die Gespräche über eine Waffenruhe in Gaza. (.) Und die Hoffnung, dass eine weitere Eskalation mit der Aussicht auf einen Geiseldeal verhindert werden kann, hat sich zumindest im Fall der Hizbullah erst mal nicht erfüllt. Aber das muss nicht für den Fall einer Einigung gelten. Gerade in Iran will man letztlich keinen großen regionalen Krieg. Israel hat legitime Sicherheitsinteressen in Gaza, aber eben nicht nur da. Ohne Kompromisse wird der Mehrfrontenkrieg weitergehen./yyzz/DP/mis