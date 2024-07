Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu J. D. Vance

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu J. D. Vance:

"Donald Trumps Entscheidung, mit dem Juniorsenator J. D. Vance aus Ohio in die Wahl zu ziehen, zeigt, wie sicher er sich seines Sieges ist. (.) Offenbar denkt der sonst oft kurzsichtige Trump schon weit über den Wahltag hinaus. Vance soll wohl das Erbe des am Ende einer etwaigen zweiten Amtszeit 82 Jahre alten Trump antreten. (.) Seine Kehrtwende lässt sich auf diesen Nenner bringen: Am Niedergang des "wahren" Amerikas tragen doch nicht die "vergessenen Männer und Frauen von Amerika" Schuld, sondern "die Eliten". Die Europäer sollten Trumps Entscheidung für Vance zudem als Hinweis deuten, dass der Republikaner in einer zweiten Amtszeit sein nationalpopulistisches Programm vermutlich stringenter durchsetzen könnte. (.) Auf dem Parteitag in Milwaukee muss er mit Widerspruch nicht rechnen."/yyzz/DP/he