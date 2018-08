Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu John McCain

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu John McCain:

"(...) McCain stellte sich in den Dienst einer Sache, er vertrat seine Überzeugungen mit Argumenten, die er aus der Wirklichkeit bezog und achtete seine politischen Gegner. Trump dagegen dient nur seinem Ego, beschimpft und beleidigt alle, die ihn kritisieren, schert sich nicht um Fakten, verdreht die Wahrheit und lügt. Jemand wie McCain steht für den Wert des - auch hart ausgetragenen - Streites in einer Demokratie, während mit jemandem wie Trump eine sachliche Auseinandersetzung kaum möglich ist. Wesensverwandte des amerikanischen Präsidenten sind derzeit in vielen Demokratien auf dem Vormarsch: die regierenden italienischen Populisten mit Hasstiraden gegen die EU etwa, oder ein, zwei Kragenweiten kleiner, Führungspolitiker der AfD in Deutschland. Die Erinnerung an John McCain ist eine Mahnung, ihnen nicht nachzugeben."/DP/jha