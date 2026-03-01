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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Jürgen Habermas

16.03.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Jürgen Habermas:

"Mit einem Artikel im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde Jürgen Habermas im Jahr 1953 berühmt. Der Herausgeber Karl Korn hatte dem vierundzwanzigjährigen Bonner Studenten der Philosophie die Rezension der "Einführung in die Metaphysik" von Martin Heidegger anvertraut, einer Freiburger Vorlesung aus dem Jahr 1935. Habermas setzte sich mit einem Satz auseinander, den Heidegger nicht gestrichen hatte, dem Bekenntnis zur "inneren Wahrheit und Größe" der nationalsozialistischen "Bewegung" (.) Die deutsche Situation im Todesjahr von Jürgen Habermas stellt diese Frankfurter Lehre auf die Probe. "Das Wahre ist nicht für jedermann, sondern nur für den Starken." Was Heidegger 1935 sagte und 1953 drucken ließ, kopiert und verbreitet heute eine neue faschistische Intelligenz."/yyzz/DP/he