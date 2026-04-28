DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +0,9%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.771 +1,0%Euro1,1706 -0,1%Öl111,2 ±-0,0%Gold4.597 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage? Darauf sollten Anleger bei einer Investition achten Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage? Darauf sollten Anleger bei einer Investition achten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kabinettsbeschlüssen

29.04.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kabinettsbeschlüssen:

"Die bekannt gewordenen Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 und die Finanzplanung bis 2030 bringen leider keine Klarheit darüber, wo Streit über Reformen gelöst und wo er nur vertagt worden ist. (.) Vor allem Subventionsabbau wäre sinnvoll, birgt aber Zündstoff und ist in CDU, CSU und SPD nicht Konsens. Sicher sind die Eckwerte damit bloß im gigantischen Aufwuchs neuer Schulden. (.) Was läge näher, als Reformen zu beschleunigen und mehr als das Minimum zu liefern? Stattdessen deutet sich an, dass Warkens mutiger Sparentwurf gestutzt wird, während SPD-Fraktionschef Miersch eine neue Haushaltsnotlage, also nochmals mehr Schulden, ins Spiel bringt. Das Zutrauen in diese Bundesregierung ist ein Jahr nach dem Start im freien Fall. Die zu erwartenden Kabinettsbeschlüsse werden ihn nicht stoppen."/DP/jha