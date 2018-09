Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kauders Abwahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Abwahl von Volker Kauder als Unionsfraktionsvorsitzender:

"Kampfkandidaturen sind selten an der Spitze einer Fraktion (...). Allein die Tatsache, dass es dieses Mal (...) anders kam, spricht dafür, dass Merkel und Kauder die Dinge nicht mehr so in der Hand hatten wie noch in den vergangenen Wahlperioden. (...) Lässt sich das mit Erschöpfung erklären? Merkel macht, insbesondere gegenüber Horst Seehofer, nicht den Eindruck. Wohl aber gibt es das Phänomen, dass die Autorität zwangsläufig sinkt, wenn sich erst einmal das Ende einer Amtszeit abzeichnet. Bei Merkel kündigte sich das schon vor der Bundestagswahl an, danach erst recht, als Annegret Kramp-Karrenbauer zur Quasi-Parteivorsitzenden nach Berlin geholt wurde. In Amerika nennt man das Phänomen "lame duck". Mit der Niederlage Merkels in der Fraktion beginnt nun (...) die Debatte darüber, wie lange die Lähmung noch dauern soll."/ra/DP/tos