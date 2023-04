Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kindergrundsicherung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kindergrundsicherung:

"Die Auseinandersetzung der Ampelkoalition über das Projekt "Kindergrundsicherung" entwickelt sich zu einem Ausweis des sozialpolitischen Scheiterns. (...) Nun aber behaupten ausgerechnet SPD und Grüne das Gegenteil: Plötzlich soll das Wohlergehen der Kinder in Bürgergeldhaushalten davon abhängen, dass der Sozialstaat ihnen zusätzliche Transfers von bis zu zwölf Milliarden Euro im Jahr als Kindergrundsicherung überweist. (...) Nicht weniger widersprüchlich ist die von Grünen und SPD ständig wiederholte Behauptung, dass die Zahl von fast zwei Millionen Kindern in Bürgergeldhaushalten ein Beleg verfestigter Kinderarmut sei. (...) Wer diesen zwei Millionen Kindern bessere Integrations- und Aufstiegschancen verschaffen will, sollte alle dafür verfügbaren Haushaltsmittel in die Bildungsinfrastruktur lenken."/zz/DP/jha