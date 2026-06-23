DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -5,9%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.192 +0,2%Euro1,1368 -0,1%Öl76,24 -1,0%Gold4.065 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt in Rot -- Dow letztlich stabil -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie nach dem IPO kaufen? Diese drei Buffett-Lehren könnten Anleger vor Fehlern bewahren SpaceX-Aktie nach dem IPO kaufen? Diese drei Buffett-Lehren könnten Anleger vor Fehlern bewahren
Iran-Deal steht (vielleicht): Wer sind die Gewinner? Iran-Deal steht (vielleicht): Wer sind die Gewinner?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klage von ARD und ZDF

24.06.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klage von ARD und ZDF:

"Presse- und Rundfunkfreiheit, Medienfreiheit bedeuten erst einmal Freiheit vom Staat. Diese Freiheit in Verbindung mit neuen Medien, mit gezielt gesteuerten mächtigen Netzwerken, fordert heraus. (.) Und das ausgeklügelte System der Gebührenerhöhungen soll angeblich ja gerade die Staatsferne gewährleisten. Doch es ist auch hier Zeit für eine Zeitenwende: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seine Aufgabe in einer Grundversorgung. Er soll nicht mit seinen jährlich bald zehn Milliarden Euro an Gebühreneinnahmen privaten Medien faktisch das Leben schwer machen. (.) Nicht jede Sendung, die einem persönlich nicht schmeckt, ist ein Verstoß gegen Rundfunkauftrag und Grundgesetz. Der Rundfunk soll auch kein Büttel der Staatskanzleien werden. Freiheit und Vielfalt sind offenbar schwer zu ertragen."/yyzz/DP/stw