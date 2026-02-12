DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.947 +0,3%Euro1,1864 -0,1%Öl67,47 -0,1%Gold4.981 +1,2%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klimapolitik

13.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klimapolitik

"Bevor man den Stab über Trump bricht, sei daran erinnert, dass einer der neuen Helden der Weltgemeinschaft, der kanadische Ministerpräsident Mark Carney, die CO?-Abgabe für Kanadas Bürger abgeschafft hat. Das war nicht leicht für den früheren Sondergesandten der Vereinten Nationen für Klimaschutz und Klimafinanzierung. Zugleich drückt sich darin ein klimapolitisches Erwachsenwerden aus. (.) Klimaaktivisten haben die Öffentlichkeit vielleicht davon überzeugt, den Klimawandel ernst zu nehmen. Aber sie konnten sie nicht davon überzeugen, dafür zu bezahlen. (.) Der Anteil der US-Bürger, die Klima und Umwelt als ihr wichtigstes Thema nennen, ist von Anfang 2020 bis heute von 14 Prozent auf sechs Prozent gefallen. (...) Die Klimakrise konkurriert mit der Erschwinglichkeitskrise - Letztere scheint zu gewinnen."/DP/jha