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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Koalition

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Koalition:

"Der Kanzler hat gegenüber der SPD kein Durchsetzungsvermögen. (...) Alle ihre guten Vorsätze und Versprechen sind auf dem Altar dieser Koalition geopfert worden. Man kann die Aufopferung als Kompromissbereitschaft verkaufen, man kann sie aber auch als Bereitschaft deuten, dem eigenen Niedergang tatenlos zuzusehen. Die Verteidiger dieser Koalition sind es nur noch, weil sie Gegner eines Koalitionsbruchs sind. Sie fragen: Was bleibt der Union anderes übrig? Die Frage beschreibt das Dilemma der CDU, die so nicht weitermachen kann, aber so weitermachen muss. Setzt sie die SPD vor die Tür, geht sie ein Risiko ein, das unverantwortlich wäre. Alles andere als unverantwortlich aber wäre es, dafür zu sorgen, dass es eines Tages heißt: Gute Stimmung in der Unionsfraktion, lange Gesichter in der SPD-Fraktion."/yyzz/DP/he

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