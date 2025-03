Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu konstituierender Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu konstituierender Sitzung:

"Vierzig Minuten Gauland wären wahrlich nicht besser gewesen als vierzig Minuten Gysi. Die eine Verlegenheit mit der anderen zu bekämpfen, zeigt aber, in welche Not der Bundestag geraten ist. Wie groß sie ist, zeigt sich auch darin, dass Julia Klöckner, die neue Bundestagspräsidentin, schon jetzt daran gemessen wird, wie viele Ordnungsrufe sie in Richtung AfD-Fraktion aussprechen wird. (.) Noch ist die große Mehrheit im Bundestag aber davon überzeugt, einen Stellvertreter des Bundestagspräsidenten aus den Reihen der AfD verhindern zu müssen. (.) Bislang hat dieser Weg zu nichts anderem geführt, als dass sich bald eine ganz andere Frage stellt: Was ist, wenn die AfD eines Tages stärkste Fraktion wird? (.) Die künftige Koalition macht bislang nicht den Eindruck, dass sie dieses Schreckgespenst je verscheuchen könnte."/DP/jha