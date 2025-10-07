DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto17,40 +2,2%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.180 -0,3%Euro1,1704 -0,1%Öl65,65 +0,2%Gold3.974 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Tesla stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Erste Schätzungen: Tesla stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Erste Schätzungen: Alcoa legt Quartalsergebnis vor Erste Schätzungen: Alcoa legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Krise in Frankreich

07.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Krise in Frankreich:

"Verantwortung für das politische Trauerspiel, das sich in Frankreich in immer neuen Akten vollzieht, tragen viele: vorneweg der Präsident, der im vergangenen Jahr die Mehrheitsbildung in der Nationalversammlung massiv erschwerte. Es folgen Parteien, die kaum zu Kompromissen bereit sind. Schließlich fehlen dem Land Premierminister, die ihrer Aufgabe gewachsen sind. Lecornu, der fünfte seit Macrons Wiederwahl, hielt sich auch nur ein paar Wochen, und er hat sein Scheitern mit einer unklugen Personalie selbst befördert. Man wird den Eindruck nicht los, dass zu viele Leute in Paris auf Neuwahlen schielen, statt sich der ernsten Probleme des Landes anzunehmen. Diese sind bekannt und werden durch Vertagung nicht einfacher zu lösen. (.)"/yyzz/DP/nas