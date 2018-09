Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kritik an Merkel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kritik an Merkel:

"(...) Aus Sicht der CDU muss es kurios wirken, dass es die Linkspartei, die Grünen und die SPD sind, die auf diese Weise zur ideologischen Merkel-Disziplin mahnen. In der CDU/CSU-Fraktion bahnt sich ein Konflikt an, der in eine ganz andere Richtung zeigt. Ralph Brinkhaus kandidiert gegen Volker Kauder für den Vorsitz. Das will er nicht gegen Merkel gerichtet wissen. Aber es läuft darauf hinaus. Denn Merkel will zur Unterstützung Kauders aufrufen. Dass auch der CSU-Vorsitzende das tun will, lässt Kauder sicher nicht ruhiger schlafen. Einzig der Termin der Wahl spielt ihm in die Karten: kurz vor der Mutter aller Wahlen, der Bayern-Wahl, wenn niemand in der Union eine Palastrevolution haben will. Sie wird CDU und CSU aber auch danach nicht mehr loslassen: die Mutter aller Fragen."/ra/DP/jha