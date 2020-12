Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Lasten und Teil-Lockdown

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Lastenverteilung und dem Teil-Lockdown:

"Die Verlängerung des Teil-Lockdowns über Neujahr hinaus (wenn es nach dem Kanzleramt geht, bis in den März) hat ein nahe-liegendes Echo: Das alles mag angebracht sein, aber eigentlich geht es so nicht weiter. Man stelle sich nur vor, es gäbe keinen Impfstoff. Das Kanzlerwort vom "Ultimo" gewönne ei-ne ganz neue Bedeutung. Gemeint war die Belastungsgrenze des Bundes. Aber auch den Ländern stehen die Mittel nicht unendlich zur Verfügung. Armin Laschet hat als erster Ministerpräsident das Tabu gebrochen. Der Staat, sagte er, gehe unter dieser Last kaputt. Gemeint sind Bund und Länder gleichermaßen."