Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Maskenpflicht/Grundschulen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Maskenpflicht/Grundschulen:

"Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie medizinisches Personal, Altenpfleger, pädagogisches und sonstiges Personal in Kitas und Schulen zu erwägen ist (.) eine berechtigte Forderung der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Es ist nämlich nicht einzusehen, dass die Schwächsten der Gesellschaft wie Kinder und Jugendliche, die lange genug Entbehrungen ertragen mussten, noch einmal wegen einer kaum nachvollziehbaren Verweigerungshaltung einiger Erwachsener das Nachsehen haben sollen. Solange die Inzidenzen in der Gesamtbevölkerung und in den einzelnen Schulen überschaubar bleiben, ist ein Ende der Maskenpflicht noch am ehesten in der Grundschule zu rechtfertigen. In den ersten Jahren kommt es auf Sprachbildung an, die auch auf Mimik und Optik angewiesen ist, gerade bei Schülern mit Einwanderungsgeschichte."/yyzz/DP/ngu