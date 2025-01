Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz:

"Friedrich Merz hat eine Brandmauer eingerissen. Aber nicht die zur AfD, sondern die Brandmauer zu dem Teil der (ehemaligen) CDU-Wählerschaft, die sich ausgeschlossen fühlen musste. Denn für Wähler, die ihre Stimme der CDU geben, weil sie Grüne oder SPD verhindern wollen, gab es keine Aussicht auf eine Regierungsmehrheit in ihrem Sinne, also "CDU pur". Jedes Mal, wenn SPD und Grüne die Brandmauer beschwören, haben sie mindestens so sehr wie die Kaltstellung der AfD die Ausgrenzung dieser Wähler im Blick. Nur wenn die Union auf diese Weise neutralisiert wird, können sie ihren Machtverlust abwenden. Der "Kampf gegen rechts" ist ein Kampf für links."/DP/jha