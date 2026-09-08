DAX 26.007 -0,2%ESt50 6.404 +0,2%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,24 -1,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.738 -0,4%Euro 1,1625 +0,0%Öl 97,6 +0,6%Gold 4.434 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz:

"Merz ist (...) nicht der von seinen Anhängern erhoffte Messias, nicht einmal ein Moses, der mit Gottes Hilfe das Meer teilen könnte. Er ist, wie er ist, hat Fehler gemacht, die vermeidbar gewesen wären. Aber auch jeder andere, der an seine Stelle treten müsste, wäre mit derselben politischen und wirtschaftlichen Problemlage konfrontiert, die dadurch verschärft wird, dass den Parteien der politischen Mitte die Wähler davonlaufen, nicht immer nur aus Frustration, sondern auch aus Begeisterung für das Autoritäre. Es ist verständlich, dass Union und SPD sich an unterschiedliche Ufer zu retten versuchen. Sie dürfen aber der AfD das erschreckend leichte Spiel, das sie bei den Deutschen hat, nicht noch dadurch erleichtern, dass sie ihr die Rolle des kompromisslosen Vollstreckers eines unerhörten Volkswillens überlassen."/yyzz/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.