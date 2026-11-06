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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz

Verkünden Merz und Söder am Montag, dass Aigner [Bundespräsidentin] werden soll, dann ist klar, wer von beiden der stolzere Vater des Erfolgs sein wird und kann. Söder hatte sich frühzeitig für die Wegbeförderung der Parteifreundin... nach Berlin ausgesprochen, obwohl das seine Chancen, dem angeschlagenen Merz ins Kanzleramt nachzufolgen, gegen null sinken lässt. Söder ist... nicht mehr so stark, dass er klare Wünsche seiner Partei ignorieren könnte. Merz ist aber noch schlechter dran. Die CDU lässt sich von ihm nicht mehr disziplinieren, deshalb hätte er mit der Ausrufung der Kandidatin nicht so lange warten dürfen. Von den Kreisvorsitzenden bis zu den Parteigranden tun und sagen alle, was sie wollen - ohne Rücksicht darauf, dass sie damit den Autoritätsverfall des Parteichefs und Bundeskanzlers auch selbst vorantreiben./yyzz/DP/zb

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