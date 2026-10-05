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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz und die Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz und die Ukraine:

"Um in Deutschland die Parteien zu fördern, die ein Ende der Unterstützung der Ukraine fordern, intensiviert Putin auch seinen "hybriden" Krieg. Auch der soll die Kriegsangst der Deutschen vergrößern (...) Der Kanzler tat gut daran, Putin nun auch mit dem Besuch in Kiew zu zeigen, dass er mit seinen Einschüchterungsversuchen bei ihm auf Granit beißt (...). Doch schon bei einigen in der SPD trifft man nur auf Gips. Und bei der AfD, der Linkspartei und beim BSW erwartet Putin reine Zuckerwatte. Vieles deutet darauf hin, dass der Kreml die Ukraine im kommenden Winter endlich in die Knie zwingen will. Das darf ihm auch im fünften Kriegsjahr nicht gelingen. In der Ukraine wird die Sicherheit und Freiheit Europas und damit Deutschlands verteidigt, weswegen der ukrainische Abwehrkampf maximal unterstützt werden muss."/yyzz/DP/he

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