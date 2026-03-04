DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.239 -0,3%Euro1,1595 -0,3%Öl83,96 +1,7%Gold5.139 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen Broadcom-Aktie dennoch in Rot: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz und Trump

05.03.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz und Trump:

"(.) Merz fuhr nach Washington, um zu erfahren, was Trump in Sachen Iran, Ukraine und Zölle vorhat, und um, so überhaupt möglich, Einfluss auf den amerikanischen Kurs in diesen Kriegen und Krisen zu nehmen, im Interesse Deutschlands und Europas. Eine Chance dazu bekommt nur der, dem Trump zuhört. Dieses Privileg hat Merz sich erarbeitet, (.) mit der Standfestigkeit, die er beim Streit um Grönland und um die Zölle an den Tag legte. Wer in der Migrations- und Energiepolitik "das glatte Gegenteil von Angela" ist (auch wenn das nicht zu hundert Prozent stimmt), darf sich dann sogar vom Kulturkampf der MAGA-Bewegung distanzieren, ohne dass Trump die Verbindung kappt. Der Draht zu ihm ist wichtig. Man darf Trump nicht kampflos den Einflüsterungen Putins und der Europahasser in Washington überlassen. (.)"/DP/jha