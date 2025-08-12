Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz' Waffenembargo/Israel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz' Waffenembargo/Israel:

"Eine Entscheidung, die er ohne Absprache mit CSU-Chef Markus Söder getroffen hat. Aus Bayern kommt auch deshalb überaus scharfe Kritik an der über Nacht erfolgten Volte (.). Und auch in der CDU gibt es viele, die nun nicht nur hinter vorgehaltener Hand fassungslos, wütend und entsetzt sind über den zunächst nur mit dürftiger Erklärung verfügten Stopp von Waffenlieferungen an Israels Armee. (.) Zum Glaubwürdigkeitsproblem wird für Merz ebenso seine außenpolitische Grundsatzrede als Wahlkämpfer. In ihr versprach er in Abgrenzung zur Ampel: "Künftig wird gelten: Was Israel zur Ausübung seines Selbstverteidigungsrechts benötigt, wird Israel auch bekommen." (.)Ob das zur Schadensbegrenzung kurzfristig angesetzte Interview von Merz in der ARD reicht, um den Aufruhr in der Union zu beenden, bleibt abzuwarten."