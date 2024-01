Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Missbrauch/Evangelische Kirche

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Missbrauch/Evangelische Kirche:

"Die evangelischen Kirchenleitungen haben sich, falls sie in einem konkreten Fall mit dem unangenehmen Thema konfrontiert wurden, allzu gern hinter den komplexen föderalen Strukturen verschanzt, die sie selbst geschaffen haben und weiter aufrechterhalten. Es ist ein Armutszeugnis, dass sich diese Haltung, wie die zögerliche Bereitstellung von Akten zeigt, bis in die Gegenwart zieht. Die Folge wird sein, dass die evangelische Kirche beim Thema sexualisierter Gewalt noch auf Jahre unter scharfer gesellschaftlicher Beobachtung stehen wird und auch weiter an Vertrauen in der Bevölkerung verliert. Das haben sich die Kirchenleitungen selbst zuzuschreiben. Den evangelischen Kirchen stünde es gut an, nun endlich kritisch auf ihre Strukturen und ihre Mentalität zu blicken."/scp/DP/jha