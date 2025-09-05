DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.391 -0,2%Euro1,1632 -0,1%Öl68,96 -0,2%Gold3.536 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 für Allianz-Aktie
Top News
Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab Alphabet-Aktie: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab
Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu neue Regeln im Bundestag

03.09.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu neue Regeln im Bundestag:

"Das ist gut: Das Parlament soll gestärkt, das Plenum als zentraler Ort der politischen Auseinandersetzung aufgewertet werden. (.) Selbstverständlich sollte es auch sein, dass der Umgang im Bundestag von Respekt und Würde geprägt ist. Doch inwiefern soll das Parlament tatsächlich Vorbild sein, wie Union und SPD anmahnen? Natürlich ist das Plenum der öffentliche Raum, in dem die Volksvertretung nicht nur Gesetze beschließt, sondern auch zur Lage des Landes für jeden sichtbar debattiert. Dafür gibt es Regeln, muss es Regeln geben. (.) Von den frei gewählten Parlamentariern, jeder Vertreter des ganzen deutschen Volkes und nur seinem Gewissen unterworfen, geht die Staatsgewalt aus. (.) Kleinliches Rüffeln ist nicht angemessen. Die Abgeordneten wiederum sollten sich auch wie Vertreter des ganzen Volkes benehmen."/DP/jha