Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Neustart für den Wohnungsbau

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Neustart für den Wohnungsbau:

"Wer eine Wohnung hat, versucht sie so lange zu behalten wie möglich. Wer eine sucht, der verzweifelt. Mit verbesserten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten will Geywitz die unter hohen Materialkosten, Zinsen und rechtlichen Auflagen ächzenden Wohnungsunternehmen dazu bringen, wieder mehr zu bauen. Die Begeisterung des Finanzministers hält sich allerdings wenig überraschend in Grenzen. Dringend geboten wäre auch, die geschätzt 20 000 Vorschriften zusammenzustreichen, die das Bauen so kompliziert und teuer machen. Die für Anfang 2025 geplante nächste Verschärfung der Energieeffizienzstandards für Neubauten sollte ersatzlos gestrichen werden. Die Mehrkosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Dies Klimaschutzminister Robert Habeck und seinen Grünen klarzumachen wird nicht einfach."/yyzz/DP/ngu