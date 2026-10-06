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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Nobelpreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Nobelpreis:

"Zwei deutsche Grundlagenforscher... bekommen den diesjährigen Medizin-Nobelpreis. Das ist natürlich zuerst ein riesiger Erfolg der deutschen Wissenschaft. In der Tat gibt es nicht viele Ehrungen aus Stockholm, die wie dieser Preis die Handschrift des deutschen Wissenschaftsverständnisses tragen. Aber es passt eben auch in das mithin stereotyp wirkende Bild, das hierzulande seit Langem kursiert: Deutschland kann Grundlagenforschung, doch wenn es darum geht, bahnbrechende Entdeckungen rasch in Ideen umzumünzen, die sich technisch nutzen und monetarisieren lassen, da packen andere schneller zu.... Förderorganisationen und Wissenschaftler in den USA und in China haben das Potential sehr viel schneller erkannt.... Immerhin: Das Nobelpreis-Komitee hat den deutschen Beitrag gerechterweise anerkannt. Das war nicht immer so."/yyzz/DP/nas

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