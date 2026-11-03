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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Pistorius

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Pistorius:

""Was sind denn migrantische Gruppen?", fragte Verteidigungsminister Pistorius, als er Auskunft geben sollte, ob er sich der Ansicht von Innenminister Dobrindt anschließe. Der hatte davon gesprochen, dass die Jugendproteste am Reformationstag von gewaltbereiten linken Gruppen "und migrantischen Chaoten" gekapert worden seien. Sollte Pistorius wirklich nicht wissen, was migrantische Gruppen sind? Ist er so selten in den Innenstädten und auf den Bahnhöfen unterwegs, wo man Tag und Nacht solche Gruppen sehen, hören und fürchten kann, die dort nicht "Kein schöner Land in dieser Zeit" singen? Er sollte beim nächsten großstädtischen Polizeirevier vorbeigehen, da hilft man ihm sicher gern mit Erläuterungen, welchen Personenkreis Dobrindt vor Augen hatte."/yyzz/DP/men

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