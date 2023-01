Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Räumung in Lützerath

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Räumung in Lützerath:

"Jedem Fall von unverhältnismäßigem Polizeihandeln muss nachgegangen werden. Hier ist die Polizei in der Pflicht; es gibt immerhin auch Anzeigen aus den eigenen Reihen. Aber die Polizei steht in Lützerath für uns alle, unabhängig von jedweder Weltanschauung, um das demokratisch gesetzte Recht durchzusetzen. Wer das missachtet, wer Staatsdiener angreift, der stellt sich außerhalb des auch der Umwelt verpflichteten Staates. Dem geht es offenbar zuvörderst um Rechtsbruch und Gewalt. Jeder Verfassungsfeind muss die demokratisch verfasste Staatsgewalt spüren. Sollte sie nicht obsiegen, wird sich das Klima in jeder Hinsicht ändern. Wer eine Willkürherrschaft will, der muss wissen, dass sich Gewalt bald ohne Weiteres gegen ihn selbst richten kann."/zz/DP/stw