Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Riad

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Riad:

"Für den Kreml ist das russisch-amerikanische Treffen in Riad auch ohne Ergebnisse ein Erfolg. Wladimir Putin hat etwas bekommen, was er seit Jahren will: direkte Gespräche mit den Vereinigten Staaten über die Köpfe von Europäern und Ukrainern hinweg. Aus seiner Sicht ist der Krieg gegen die Ukraine in Wirklichkeit ein Konflikt Russlands mit den Vereinigten Staaten, in dem die Europäer Washingtons Vasallen und die Ukrainer dessen Kanonenfutter sind. (.) Russlands eigentliche Pläne reichen indes weit über die Ukraine hinaus. Es will das ganze euroatlantische Bündnissystem sprengen. Diesem Ziel kann es dank Trumps Außenpolitik, die nicht zwischen Freund und Feind unterscheidet, selbst dann näherkommen, wenn die Gespräche über die Ukraine ergebnislos bleiben."/DP/jha