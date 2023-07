Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Russland-Afrika-Gipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Russland-Afrika-Gipfel:

"Es war Russland, also (...) Putin, das die Weltmärkte für Getreide in Aufregung versetzte. Es ist Russland, das damit droht, Schiffe anzugreifen, die Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer in die darauf wartende Welt bringen wollen. Und genau dieser Wladimir Putin möchte jetzt möglichst viele Staats- und Regierungschefs aus Afrika um sich versammeln, um diesen sein Klagelied vom bösen Westen vorzusingen. Manche der Staatenlenker Afrikas sind für diese Melodie durchaus empfänglich. Aber das bedeutet im Umkehrschluss durchaus nicht, dass sie sich auf die Seite Putins schlagen, wenn es um dessen Aggression gegen die Ukraine geht. Dabei zieht der russische Präsident so ziemlich alle Register. Sogar von kostenlosem Getreide aus Russland für Afrika ist die Rede. Solche Lockangebote sind allzu durchschaubar."/al/DP/nas