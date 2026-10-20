Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Seitenwechsel

20.10.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Seitenwechsel:

"... Trump stärkt den Aggressor und lässt den Überfallenen im Stich. Das macht er nicht zum ersten Mal, doch so nah wie jetzt kam er einem vollständigen Seitenwechsel noch nie.... Mit seinen Beschlüssen stützt Trump seine abenteuerliche Behauptung, wer schuld sei an den hohen Spritpreisen, die den Republikanern den Wahltag zu verhageln drohen:... Selenskyj, der es wagt, russische Raffinieren anzugreifen, um die Versorgung der russischen Invasionsarmee und das Auffüllen ihrer Kriegskasse zu erschweren. Wird Trumps strategische Torheit nach dem Wahltag wenigstens wieder auf das bei ihm übliche Maß zurückgehen?... Auf die Ukrainer drohen daher noch schwerere Zeiten zuzukommen.... Fällt die Ukraine in Putins Hand, dann wird er sich mit ihr so wenig zufriedengeben, wie Hitler das Sudetenland und die "Resttschechei" genügten."/DP/jha