Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Selenskyjs Siegesplan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Selenskyjs Siegesplan:

"Der erste Punkt in dem "Siegesplan", den Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch im Parlament in Kiew erstmals öffentlich vorgestellt hat, ist die sofortige Einladung der Ukraine in die NATO. Der ukrainische Präsident weiß, dass es von da bis zur Aufnahme ein weiter Weg wäre. Die Mitgliedschaft in der NATO sei eine Frage der Zukunft, keine der Gegenwart, sagte Selenskyj vor den Abgeordneten. Ihm geht es um die symbolische Bedeutung dieses Schritts: Der sei ein "Zeugnis der Entschlossenheit". Damit deutet der ukrainische Präsident auf den wunden Punkt in der westlichen Unterstützung für die Ukraine. Die (.) Beteuerungen, man stehe an der Seite des angegriffenen Landes, können nicht übertönen, dass in der Bevölkerung und in wachsenden Teilen der politischen Führung der EU- und NATO-Staaten die Solidarität zu bröckeln beginnt."/DP/jha