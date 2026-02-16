DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.759 -0,7%Euro1,1844 -0,1%Öl68,34 -0,4%Gold4.951 -0,8%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Social-Media-Verbot

17.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Social-Media-Verbot:

"Die SPD hat die Zeichen der Zeit erkannt. (.) Es ist nicht alles falsch, was uns die analoge Welt gelehrt hat. Da gibt es Jugendschutz und auch Verbote, die sich bewährt haben. (.) Dass die CSU noch nicht so weit ist, wird man ihrer ewigen Jugend zuschreiben müssen. Aber was ist mit der CDU? (.) Es gibt einen Antrag aus Schleswig-Holstein, der ein Verbot der Social-Media-Nutzung bis 16 Jahre fordert und nur wenig Widerspruch erfährt. Die CDU musste gar nicht viel dafür tun, zu groß ist mittlerweile die Zahl der Länder, die dem Vorbild Australiens folgen, und zu gering ist die Einsicht der Plattformbetreiber, dass ihr Tun schon viel zu lange verantwortungslos ist. Dennoch hat die CDU den Zeitpunkt verpasst. Die Vermutung liegt nahe, dass die SPD ihrem Koalitionspartner die Show stehlen wollte. Das ist ihr geglückt."/yyzz/DP/he