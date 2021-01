Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trumps Intervention in Georgia

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trumps Intervention in Georgia:

"(.) Trump kann sich nicht mehr demaskieren: Wer es je wissen wollte, der weiß, dass der Noch-Präsident einzig sich selbst verpflichtet ist. (.) Tröstlich ist an dem Mitschnitt nur eine alte Erkenntnis: Dass Trump etwas erreichen will, heißt nicht, dass er geschickt darauf hinarbeitet. Dennoch haben sich alle zehn noch lebenden früheren Verteidigungsminister zusammengetan und festgestellt, dass es nicht Aufgabe der Streitkräfte sei, Wahlsieger festzustellen. Den Eid, auch daran erinnerten die früheren Minister von Dick Cheney bis Mark Esper, schwören Soldaten auf die Verfassung, nicht auf eine Partei oder eine Person. Gleiches gilt für Abgeordnete und Senatoren. Doch die Republikaner sind im Begriff, in einen autoritären und einen demokratisch gesinnten Flügel zu zerfallen."/yyzz/DP/nas