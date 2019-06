Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trumps Schlamassel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trumps Schlamassel:

"Nach den Zwischenfällen der vergangenen Wochen... ist eine neue Stufe in der Auseinandersetzung zwischen Amerika und der Islamischen Republik erreicht... Dass es so weit gekommen ist, liegt zu erheblichen Teilen an einer undurchdachten amerikanischen Strategie. Trump hat auf der einen Seite den wirtschaftlichen Druck auf Teheran massiv erhöht, auf der anderen Seite aber immer wieder einen Krieg ausgeschlossen.... Aus diesem Schlamassel gibt es keinen einfachen Ausweg. In Teheran haben die Reformer mit dem Wegfall des Atomabkommens an Einfluss verloren. Trump wiederum wird es sich im Wahlkampf nicht leisten wollen, schwach zu erscheinen. Und in seiner Umgebung, in der sich immer mehr kommissarische Amtsinhaber tummeln, gibt es niemanden mehr, dem man zutrauen würde, eine schwere Krise im Nahen Osten zu bewältigen."/DP/he