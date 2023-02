Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Türkei

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Türkei:

"So wie sich im türkischen Präsidialsystem à la Erdogan der Mann an der Spitze bislang alle Erfolge zuschreiben lassen konnte, so wird er heute auch für den Umgang mit dem verheerenden Erdbeben verantwortlich gemacht und damit auch für die Folgen. In der Türkei hat daher eine Diskussion darüber eingesetzt, welchen Anteil an dieser Tragödie das Präsidialsystem hat, das 2018 an die Stelle der parlamentarischen Demokratie getreten ist und in dem alle Macht bei einer Person, bei Erdogan, zusammenläuft. Die vorläufige Bilanz fällt vernichtend aus. Denn Erdogan hat die Institutionen des Landes geschwächt und teilweise entkernt, er hat Kontrollmechanismen abgeschafft und den Staat auf sich allein ausgerichtet. Die berechtigte Frage lautet, ob der Staat mit einem anderen System besser reagiert hätte."/al/DP/jha