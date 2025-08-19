Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine:

"Nun soll Selenskyj mit Putin über den Frieden sprechen, während Russland Tag für Tag und Nacht für Nacht weiter die Ukraine zerstört und deren Bürger tötet. Man darf gespannt sein, welche Haltung die Europäer dazu einnehmen, die eine größere Rolle spielen müssen als bisher. Merz handelt entsprechend. Er und andere Politiker werden Selenskyj im Oval Office zur Seite stehen, auch um zu verhindern, dass das Treffen abermals entgleist. Einigkeit mit Amerika, in die Putin wieder einen Keil zu treiben versucht, ist von größter Bedeutung. Um Washington bei der Stange zu halten, muss auch der Bundeskanzler Trump loben, wenn der in die richtige Richtung schwankt. Nächste Woche kann es freilich schon wieder die falsche sein. Immerhin dieses Problem hat Merz bei Putin nicht. Bei dem ist stets klar, was er wirklich will."