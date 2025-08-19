DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.865 -1,5%Euro1,1705 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.353 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start
Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie Qantas-Aktie verliert: Millionenstrafe nach illegalen Massenkündigungen in Pandemie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine

18.08.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine:

"Nun soll Selenskyj mit Putin über den Frieden sprechen, während Russland Tag für Tag und Nacht für Nacht weiter die Ukraine zerstört und deren Bürger tötet. Man darf gespannt sein, welche Haltung die Europäer dazu einnehmen, die eine größere Rolle spielen müssen als bisher. Merz handelt entsprechend. Er und andere Politiker werden Selenskyj im Oval Office zur Seite stehen, auch um zu verhindern, dass das Treffen abermals entgleist. Einigkeit mit Amerika, in die Putin wieder einen Keil zu treiben versucht, ist von größter Bedeutung. Um Washington bei der Stange zu halten, muss auch der Bundeskanzler Trump loben, wenn der in die richtige Richtung schwankt. Nächste Woche kann es freilich schon wieder die falsche sein. Immerhin dieses Problem hat Merz bei Putin nicht. Bei dem ist stets klar, was er wirklich will."/yyzz/DP/he