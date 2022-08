Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukrainekrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukrainekrieg:

"Jetzt mehren sich die Zeichen, dass Moskau auf eine weitere Brutalisierung setzt. Wenn für die zweite Phase treffend vorausgesagt wurde, sie werde (als große Artillerieschlacht) "blutiger" sein als die erste, so droht die dritte Phase nun "schmutziger" zu werden. Die Tötung von etwa 50 unter russischer Oberaufsicht stehenden ukrainischen Kriegsgefangenen am Freitag, aus russischer Sicht durch ukrainischen Raketenbeschuss, könnte eines dieser Signale sein. (...) Auch ein entsetzliches Video, in dem offenbar ein russischer Soldat einen ukrainischen Gefangenen kastriert, gehört zur irregulären Kriegführung. Da wundert es nicht, dass der ukrainische Präsident Selenskyj jetzt die Evakuierung des noch freien Teils des Donezker Bezirks ankündigt. (...) Kann dieser Krieg noch brutaler werden? Ja, das ist möglich."/yyzz/DP/he