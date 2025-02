Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukrainekrieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukrainekrieg:

"Klar ist, dass Trump den Krieg offenbar beenden will und dass er dafür zu Zugeständnissen an Russland bereit ist. (.) Unklar ist indes, wie man überhaupt zu einem Waffenstillstand kommen könnte. Trumps Außenminister Rubio weist zu Recht darauf hin, dass der Weg lang ist. Er nennt zwei Bedingungen, die durchaus im Sinne Europas sind, aber jeden Verhandlungsprozess mit Moskau schwer machen werden (.) Die Europäer müssen trotzdem eine eigene Position entwickeln, es geht um ihren Kontinent. (.) Dass an echten Verhandlungen die Ukraine und die Europäer teilnehmen müssten, erkennt Rubio an, Letztere schon wegen der Sanktionen. Man kann nicht in ein paar Wochen jahrzehntealte Fehler ungeschehen machen, Stichwort Abrüstung. Aber die Selbstentmachtung Europas muss endlich enden - dazu braucht es jetzt erst mal Einigkeit."/DP/jha