Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu UN-Vollversammlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu UN-Vollversammlung:

"Wenn Generalsekretäre der Vereinten Nationen vor der Vollversammlung in New York sprechen, sagen sie selten Sensationelles. In dieser Hinsicht war die Ansprache von António Guterres am Dienstag nicht die Ausnahme von der Regel. Dass seine Rede trotzdem als bemerkenswert in Erinnerung bleiben sollte, lag an der Rednerfolge bei dieser Jubiläumssitzung der Weltorganisation. Guterres steht für eine Welt, die politische Scheuklappen nicht für eine besondere Errungenschaft hält, die Rücksicht auf die Interessen anderer nicht als Schwäche betrachtet. Sein Appell für internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird leider nicht überall befolgt. Der Kontrast zu den Kraftmeiern dieser Welt könnte größer nicht sein. Von diesen sprachen im Anschluss an Guterres eine ganze Reihe."/al/DP/nas