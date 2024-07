Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu US-Raketen in Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu amerikanische Raketen in Deutschland:

"Das alte Argumentationsmuster, wonach man sich mehr vor amerikanischen Raketen in Deutschland fürchten müsse als vor den russischen, die jetzt schon auf Deutschland zielen, hat zumindest im Westen der Republik an Wirkung verloren, seit Putin in der Ukraine die letzte Maske fallen ließ. Sogar die Grünen, die Kinder der Friedensbewegung sind, verstehen inzwischen, wie wichtig es ist, den Kreml verlässlich von Aggressionen abschrecken zu können. Für die Erhaltung des "Gleichgewichts des Schreckens" werden auch die in Rede stehenden Raketen benötigt. Der Kanzler hätte das ausführlicher erklären müssen. Im Fall von Mützenich und Co. wäre das zwar vergebliche Liebesmüh gewesen. Aber es gibt auch noch ein paar Millionen andere Deutsche, die bei Scholz Führung bestellt hatten."/DP/jha