Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Versammlungsverbot

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Versammlungsverbot

Es darf auch nicht der Eindruck entstehen, bestimmte Schonräume würden in Zeiten der Krise geschleift. Gemeint sind die Kirchen und Religionsgemeinschaften. Auch sie müssen sich im Rahmen der Verfassung bewegen. Aber sie werden von ihr auch besonders geschützt - und gerade in diesen Zeiten besonders gebraucht. Der Gottesdienst, die Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung sind nicht an bestimmte Besucherzahlen gebunden - es sind aber auch keine beliebigen gesellschaftlichen Veranstaltungen. Wenn die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, gibt es für den Staat keinen Grund - zumal angesichts der Lockerungen im Einzelhandel -, die Kirchen zu gängeln und die Freiheit der Religion übermäßig einzuschränken. Das zerstört mehr, als es bewahrt./al/DP/zb