Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu vier Jahre Krieg in Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu vier Jahre Krieg in der Ukraine:

"Die Europäer müssten (.) Putin viel stärker noch als bisher zeigen, dass sie nicht vor dem großrussischen Imperialismus zurückweichen, sondern ihm so unnachgiebig die Stirn bieten wie die Ukrainer. (.) Selbst jene Staaten, die knapp bei Kasse sind, könnten den Ukrainern mehr und wirkungsvollere Waffen liefern als bisher, wenn sie es wirklich wollten. Dann müssten in den Geberländern eben finanzielle Opfer dafür gebracht werden. (.) Da flüchtet selbst die Regierung Merz lieber in die Verschuldung, aus Angst, sonst die Unterstützung der Deutschen für die Unterstützung der Ukraine zu verlieren. Gänzlich unberechtigt ist diese Befürchtung nicht. Mehr Freiheitsgeist und Wehrhaftigkeit stünde den Deutschen auch gut zu Gesicht, wenn es um die Verteidigung des eigenen Landes geht."/DP/jha