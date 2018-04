Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Volkswagen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Chefwechsel bei VW (Volkswagen (VW) vz):

Der nächste Paukenschlag bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz): Der Vorstandsvorsitzende Müller wird ohne Vorwarnung vor die Tür gesetzt. Neuer Konzernchef wird Helmut Diess, der seit Monaten auf jede erdenkliche Weise an Müllers Stuhl sägt. Auch das sagt viel über die Zustände beim größten Autohersteller der Welt, über den neben den beiden Eigentümerfamilien Porsche und Piëch maßgeblich Politiker und Betriebsräte bestimmen. (...) Vom besonders effizienten Autobauer BMW nach Wolfsburg gewechselt, galt Diess unter VW-Arbeitern vor allem als Kostensenker. Mit welchem Deal hat er nun den Betriebsrat von sich überzeugt? Raunend ist in Wolfsburg von faulen Kompromissen und weiteren Personalien die Rede, die allerdings erst am Freitag spruchreif sein sollen. (...)