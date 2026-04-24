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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Vorfall in Washington

27.04.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Vorfall in Washington:

"Im Hilton in Washington wurde am Wochenende ein bewaffneter Mann daran gehindert, eine Veranstaltung mit Donald Trump zu stürmen. (.) Es ist das dritte Mal in nicht einmal zwei Jahren, dass ein Bewaffneter in die Nähe Trumps kommt - beim ersten Mal kam der Republikaner nur knapp mit dem Leben davon. (.) Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Präsident selbst gab sich allerdings handzahm. (.) "Wir müssen unsere Differenzen überwinden", sagte er. (.) Allerdings: So ähnlich reagierte Trump auch, nachdem er im Wahlkampf bei einem Attentat in Butler verwundet worden war - nur um schnell wieder in alte Muster zurückzufallen. Und auch beim politischen Gegner wich Betroffenheit damals neuer Angriffslust. Es ist anzunehmen, dass die Ruhe nach den Schüssen auch dieses Mal nur kurz anhalten wird."/yyzz/DP/he