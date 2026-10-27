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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Vucic Niederlage

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Vucic Niederlage:

"Es war seit einigen Monaten abzusehen, dass die Studentenbewegung in Serbien dem Langzeitherrscher Aleksandar Vucic Schwierigkeiten bereiten kann. Dass sie bei der Parlamentswahl am Sonntag jedoch eine absolute Mehrheit der Mandate gewinnen und Vucic Partei von der Macht fegen würde, grenzt an eine Sensation. (...) Es ist ein demokratisches Experiment mit ungewissem Ausgang, das sich in Serbien vollzieht. (...) Im Dezember wird ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Begeht die Studentenbewegung bis dahin keine kapitalen Fehler, könnte sie Vucic eine zweite herbe Niederlage zufügen (...) Außenpolitisch ist ebenfalls unklar, wohin die Reise geht. Wenn die EU Serbien nun den roten Teppich ausrollt, wird sie womöglich bald feststellen, dass eine Mehrheit der Serben ihn gar nicht betreten will."/DP/jha

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