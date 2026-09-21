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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wahlen

Am Sonntag durfte à la carte gewählt werden. Nur zwei Tage zuvor hatte der Kellner schon geliefert. Wider bessere Ahnung wurde abermals ein Tankrabatt beschlossen, der jedermann zugutekommt, egal ob er ihn braucht oder nicht. Warum sollten Wähler verantwortungsvoller sein, als ihre Politiker handeln? Es war absehbar, dass solche... Geschenke... belohnt würden - allerdings nur zugunsten solcher Parteien, deren Klientel sich nichts sehnlicher wünscht, als dass alles so bleiben möge, wie es einmal war. In Schwerin und Berlin konnten das nur die Wunschkonzert-Parteien sein. Also die reformkritische SPD in Mecklenburg-Vorpommern, die enteignungsfreudige Linkspartei in Berlin und die AfD hier wie dort.... Der katastrophale Abstieg der CDU in Mecklenburg-Vorpommern lässt sich hingegen schwerlich mit der Bundespolitik erklären./yyzz/DP/zb

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