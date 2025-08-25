DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,86 -5,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.609 -0,3%Euro1,1630 +0,1%Öl68,51 -0,3%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu: Was Merkel geschafft hat

26.08.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu: Was Merkel geschafft hat:

"Die ehemalige Kanzlerin, die weiterhin dabei bleibt, damals alles richtig gemacht zu haben, kommt zu dem Schluss: 'Bis jetzt haben wir viel geschafft.' Falsch ist das nicht. (.) Doch ist auch unverkennbar, wo die Masseneinwanderung den deutschen Staat überforderte - überall dort, wo er schon vorher Schwächen hatte und bis heute hat: bei der Kriminalitätsbekämpfung, bei der Eindämmung des Sozialschmarotzertums und in den Schulen, wo die Weichen fürs Leben gestellt werden. (.) Von den Misserfolgen profitiert vor allem die AfD. (.) Die AfD müsste der früheren Kanzlerin eigentlich dankbar dafür sein, ihr das Thema verschafft zu haben, das der Partei zu ihrem kometenhaften Aufstieg verhalf. Hier könnte Merkel bei aller Bescheidenheit auf das 'wir' verzichten und sagen: Ich habe das geschafft."/yyzz/DP/stw