DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.700 -2,4%Euro1,1648 +0,1%Öl64,03 +1,5%Gold4.192 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie schwächelt dennoch: Mittelfristziele nach oben korrigiert Siemens Energy-Aktie schwächelt dennoch: Mittelfristziele nach oben korrigiert
Was sind eigentlich Nießbrauchdepots? Was sind eigentlich Nießbrauchdepots?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wehrdienst

14.11.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wehrdienst:

"Union und SPD beschlossen, dass. künftig alle jungen Männer eines Jahrgangs gemustert werden und nicht nur einige von ihnen nach einem Losentscheid. Die Glücksgöttin soll aber dann wieder ins Spiel kommen können, wenn es nach Ansicht der Koalition doch Grund gibt, sich Sorgen um Deutschlands Sicherheit zu machen. Das wäre der Fall, wenn Putin sich weiter dem Pazifismus verweigerte und. nicht genug Freiwillige zur Bundeswehr fänden, um auf die der NATO zugesagte Zahl von aktiven Soldaten und Reservisten zu kommen. Dann müsste der Bundestag die Wehrpflicht wieder reaktivieren. Das hätte angesichts der Bedrohungslage. schon jetzt geschehen sollen. Doch gegen die Wehrpflicht gibt es in der SPD weiter Widerstände. Die Sozialdemokraten haben einen Schritt vorwärts zugelassen, aber den nötigen Sprung verhindert."/DP/jha