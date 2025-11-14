Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wehrdienst

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wehrdienst:

"Union und SPD beschlossen, dass. künftig alle jungen Männer eines Jahrgangs gemustert werden und nicht nur einige von ihnen nach einem Losentscheid. Die Glücksgöttin soll aber dann wieder ins Spiel kommen können, wenn es nach Ansicht der Koalition doch Grund gibt, sich Sorgen um Deutschlands Sicherheit zu machen. Das wäre der Fall, wenn Putin sich weiter dem Pazifismus verweigerte und. nicht genug Freiwillige zur Bundeswehr fänden, um auf die der NATO zugesagte Zahl von aktiven Soldaten und Reservisten zu kommen. Dann müsste der Bundestag die Wehrpflicht wieder reaktivieren. Das hätte angesichts der Bedrohungslage. schon jetzt geschehen sollen. Doch gegen die Wehrpflicht gibt es in der SPD weiter Widerstände. Die Sozialdemokraten haben einen Schritt vorwärts zugelassen, aber den nötigen Sprung verhindert."/DP/jha