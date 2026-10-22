Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Witkoff in Moskau

22.10.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Witkoff in Moskau:

Die gegenseitigen Dankesbekundungen zu Beginn des Treffens Wladimir Putins mit dem amerikanischen Unterhändler Steve Witkoff in Sankt Petersburg waren vielsagend. (...) Putin verzog keine Miene, als er so zum Wohltäter erklärt wurde, und bot den Not leidenden Amerikanern gleich noch weitere russische Hilfe an. (...) Der russische Präsident hat einen ausgeprägten Sinn dafür, politische Begegnungen so zu inszenieren, dass sie ein symbolisches Machtgefälle zu seinen Gunsten zeigen. Dass Trump und seine Leute sich auf solche Spielchen einlassen, die das tatsächliche Verhältnis wirtschaftlicher und militärischer Stärke zwischen Russland und den USA auf den Kopf stellen, ist fatal. Denn die Folgen sind nicht symbolisch, sondern real. (...) Eine Waffenruhe oder gar ein Frieden in der Ukraine sind damit in noch größere Ferne gerückt./yyzz/DP/mis